Scorie nucleari: 21 siti individuati fra Tarquinia, Montalto, Tuscania e Canino • Terzo Binario News

Coinvolte anche Arlena e Ischia di Castro, Cellere, Tessennano, Corchiano, Gallese, Vignanello e Piansano mentre da Trino Vercellese si propongono: “Le prendiamo noi”

Nella Tuscia 21 aree su 51 totali sono adatte ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari. Quasi una possibilità su due per il viterbese.

Gli enti locali interessati annunciano battaglia per dire no. Inizialmente le zone potenziali erano 67. 22 in provincia di Viterbo.

Dopo la scrematura il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato l’elenco contenuto nella carta delle aree idonee.

Le localizzazioni relative al Lazio sono tutte in provincia di Viterbo, 8 a Tuscania. Intanto potrebbe arrivare dal Piemonte la soluzione al problema della scelta del luogo dove costruire il centro di stoccaggio di scorie radioattive che nessuno vuole.

Il sindaco di Trino Vercellese, Daniele Pane, ha manifestato l’intenzione di proporre al consiglio comunale di mettere in sicurezza le scorie già presenti sul territorio ospitando la struttura di stoccaggio di scorie nucleari. Trino non rientra nell’elenco dei siti ritenuti ottimali.

Ora la legge consente anche al comune in provincia di Vercelli di candidarsi. È di sabato scorso il decreto legge 181. La norma stabilisce che entro 30 giorni dalla pubblicazione dei siti idonei, oltre alle aree indicate nell’elenco con i requisiti di idoneità, anche gli enti i cui territori non sono stati ritenuti adeguati, come pure il Ministero della Difesa, per le strutture militari interessate, possono presentare la loro autocandidatura ad ospitare l’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Le autorità competenti faranno le opportune verifiche. Il Deposito Nazionale si svilupperà su 150 ettari ed ospiterà 95.000 metri cubi di scorie a bassissima, bassa, media ed alta attività.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato l’elenco aggiornato dopo l’elaborazione fatta da Sogin, società dello Stato controllata dal ministero dell’Economia che si occupa di spegnere le centrali nucleari italiane e di gestire le scorie radioattive. Nel deposito nazionale verranno stoccati, in sicurezza, i rifiuti radioattivi ma non solo.

La Tuscia dunque non scompare dall’elenco aggiornato del ministero. E le perplessità sono molte e arrivano da più fronti.

Di seguito l’elenco delle zone individuate nella Tuscia:

VT-8 Viterbo Montalto di Castro

VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro

VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello

VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese

VT-16 Viterbo Corchiano

VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello

VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania

VT-26 Viterbo Canino

VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-29 Viterbo Ischia di Castro

VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania

VT-31 Viterbo Tuscania

VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania

VT-34 Viterbo Canino

VT-36 Viterbo Montalto di Castro