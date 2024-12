Scontro frontale sull'Aurelia Bis, un ferito e consolare chiusa all'altezza di Tarquinia • Terzo Binario News

Per incidente, temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la SS1 Bis “Aurelia” all’altezza del km 2 a Tarquinia in provincia di Viterbo. Lo fa sapere Anas in una nota.

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli.

Da quanto risulta ci sarebbe una persona ferita dichiarata in codice giallo e trasportata all’ospedale di Belcolle a Viterbo.

Il traffico viene temporaneamente deviato con indicazioni sul posto.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.