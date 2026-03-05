Scomparsa Gianni De Paolis, il cordoglio della Pro Loco Civitavecchia • Terzo Binario News

La Presidente Maria Cristina Ciaffi e il Consiglio Direttivo della Pro Loco cittadina esprimono sincero cordoglio per la scomparsa del carissimo Gianni De Paolis, profondo conoscitore e appassionato difensore del dialetto e della storia locale, custode autentico delle nostre tradizioni.

Il suo amore per il territorio, per la memoria collettiva e per l’identità della nostra comunità

resterà un esempio per tutti.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza

dell’Associazione.