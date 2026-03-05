L'8 marzo degli Amici del Fondo Ranalli: DONNA ARTE 1946-2026, 80 anni dal voto • Terzo Binario News

Anche quest’anno l’Associazione Amici del Fondo Ranalli ODV dedica la sua attenzione

al mondo delle donne, in particolare al loro ingresso nel mondo elettorale, presso la

Rocca Antica dal 5 marzo al l’8 marzo 2026 dalle ore 16,30 alle 20.

Non solo la consueta mostra di oggettistica artigianale e creatività a 360 °, ma anche

video conferenze, poesie e musica per illustrare il lungo e difficile cammino che ha

portato le donne nel marzo 1946 e poi il 2 giugno dello stesso anno al diritto al voto.

Dopo una guerra massacrante l’elettorato femminile contribuisce a dare una svolta

determinante al governo del Paese, esprimendosi a favore della Repubblica che

finalmente è di tutti e di tutte. Sperando che lo sforzo di dare voce alla storia in modo

obiettivo sia condiviso dalla cittadinanza vi invitiamo a partecipare all’apertura, che

avverrà il 5 marzo alle 16,30. Ingresso libero