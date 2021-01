Scippata in via di Valle Melaina, il racconto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Scippata su via di Valle Melaina. È successo mercoledì 13 gennaio, intorno alle 18. E non è un episodio isolato, come ricordato sulla pagina Facebook di Reporter Montesacro: “Continuano i furti con scippo nel Terzo Municipio. In due giorni ben due scippi”

Tornando a ieri, la vittima ha raccontato a Terzo Binario cosa è accaduto: “Stavo camminando, in direzione di via Monte Cervialto. A un certo punto, ho notato un individuo a bordo di uno scooter, sul marciapiede, che mi veniva incontro e procedeva a velocità bassa. Non ci ho fatto troppo caso, non è la prima volta che vedo passare motorini sui marciapiedi”.

Poi lo scippo: “Ho cercato di trattenere la borsa, dove c’erano gli effetti personali. Ma la tracolla si è spezzata. Il cellulare lo avevo con me”. La borsa, per la cronaca, è stata ritrovata, in zona Prati Fiscali: “All’interno c’erano documenti e tutto il resto. Mancavano solo di soldi. Quanto? Un centinaio d’euro”.