Scarica a terra mobili e la batteria dell'auto: beccato dalla Polizia locale • Terzo Binario News

Sanzione di quasi 1600 euro. L’episodio in zona Prenestina

Continua senza sosta il lavoro del Nad ( Nucleo Ambiente e decoro) della Polizia di Roma Capitale a contrasto dell’illecito smaltimento di rifiuti.

Nella giornata odierna un cittadino di 25 anni, residente in un Comune fuori Roma, è stato sorpreso mentre scaricava dal proprio autoveicolo alcuni rifiuti ingombranti e pericolosi, quali mobili e una batteria di un’automobile, per poi abbandonarli a terra in zona Prenestina.

Il personale operante, una volta identificato il soggetto, ha provveduto a sanzionarlo per un totale di circa 1600 euro, oltre a intimargli il ripristino dello stato dei luoghi.

Da controlli dei documenti in possesso, gli agenti gli hanno ritirato anche la patente di guida, per irregolarità accertate. In corso ulteriori verifiche per controllare i regolari pagamenti relativi alla tassa sui rifiuti, presso il suo comune di residenza.