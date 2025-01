Sant’Antonio Abate, appuntamento il 18 e 19 gennaio a Civitavecchia alla chiesa del Ghetto per benedire gli animali • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia annuncia i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, che si terranno il 18 e 19 gennaio 2025. Un appuntamento profondamente radicato nella storia cittadina, che unisce tradizione, cultura e partecipazione collettiva.

Il programma prevede, tra i momenti più significativi, il tradizionale Corteo di Cavalli e Animali previsto per domenica 19 gennaio alle ore 10.30 e la solenne Benedizione degli Animali alle ore 12.30 presso la Parrocchia della SS Concezione in Piazza degli Eroi.

Contestualmente, si svolgerà il Mercatino delle Curiosità lungo Viale Garibaldi, con esposizioni di modernariato, artigianato, hobbistica, curiosità e opere dell’ingegno.

L’Assessore al Turismo Piero Alessi evidenzia come i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate rappresentino “una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio, valorizzando le tradizioni locali e sostenendo il tessuto economico cittadino. Eventi come questi attraggono visitatori e turisti, contribuendo alla crescita del comparto commerciale e turistico di Civitavecchia. Il nostro impegno è quello di continuare a sostenere iniziative che raccontano l’identità della nostra città e coinvolgono la comunità in un clima di festa e condivisione.”

L’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini sottolinea l’importanza della Benedizione degli Animali, definendola “un momento carico di significato, che celebra il legame profondo tra uomo, natura e ambiente. In un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente è una priorità, valorizzare tradizioni come questa significa riaffermare l’importanza di vivere in armonia con il nostro ecosistema. Sosterremo sempre manifestazioni che promuovano la tutela e il rispetto degli animali e dell’ambiente.”

Roberta Galletta, Delegata alla Promozione e Valorizzazione delle Tradizioni Civitavecchiesi, ha ricordato che “questa manifestazione appartiene storicamente alle tradizioni locali di Civitavecchia e rappresenta parte integrante del nostro patrimonio culturale. Dopo aver subito uno stop, oggi finalmente riparte grazie al preziosissimo lavoro del Comitato per i Festeggiamenti di Sant’Antonio, formato da volontari e amanti degli animali che si sono adoperati con passione per il ripristino di questo prezioso evento.”

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Curia di Civitavecchia-Tarquinia per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questa manifestazione, che contribuisce a rafforzare il legame tra la comunità e le sue tradizioni.

L’Amministrazione infine invita tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questi due giorni di festa, per celebrare insieme una tradizione che unisce amore per ambiente, cultura e tradizione locale.