Santa Marinella, sbloccati i fondi per il sintetico al campo sportivo: a garanzia, l'autoparco - Terzo Binario News

Nella mattinata di ieri il sindaco Tidei e la consigliera Ferullo hanno incontrato la OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) per discutere dei fondi necessari all’ammodernamento del campo di via delle Colonie derivanti da mutui residui.

Buone notizie, sono stati ufficialmente svincolati i 400mila euro per i quali la Commissione di Liquidazione ha chiesto a garanzia un immobile comunale.

Sarà l’autoparco a costituire la fideiussione necessaria allo sblocco dei fondi.

Si apre oggi una fase importantissima – commenta il primo cittadino Tidei – potendo contare sulla disponibilità totale di 460 mila euro (400 di mutui residui) potremmo da domani approvare il progetto esecutivo che prevede l’ammodernamento del campo e la realizzazione di un manto in erba sintetica di ultima generazione per poi indire la gara.

Tempi brevi – prosegue Tidei – per realizzare quanto annunciato alla città nei giorni scorsi e procedere nella giusta direzione per la creazione di un grande polo sportivo multidisciplinare.

Voglio sottolineare che la OSL ha concesso i 400 mila euro non solo per l’immobile posto a garanzia, ma soprattutto per il lavoro svolto da questa GIUNTA in ambito di spending review e di risanamento delle casse comunali.

Una fiducia costruita con il lavoro e con la buona politica.

Un altro importantissimo risultato – conclude Tidei – che si aggiunge ad una lunga lista di cose fatta, frutto di una squadra coesa che lavora per il bene della città e dei cittadini.

Comunicheremo a breve altre importantissime novità.