Santa Marinella fra acquisti, ritorni e Tarquinia • Terzo Binario News

Si rivede Tabarini, ingaggiati Alessio Altamura dal Città di Cerveteri e il centrocampista Matteo Casaccia dal Palidoro; dalle 11 confronto con gli etruschi di Caputo al Fronti

Alle 11 a Santa Marinella arriva il Tarquinia per la decima giornata del girone A di Promozione ma a tenere banco è il mercato visto che allo stadio Fronti si vedranno facce nuove e c’è da registrare anche un addio.

Sono due i pezzi nuovi a disposizione di mister Daniele Fracassa. Il primo è Alessio Altamura, terzino classe 1999 in uscita dal Città di Cerveteri.

Altamura ritrova Fracassa, che lo aveva già allenato quando i verdazzurri ottennero la promozione in Eccellenza nel 2020. Il secondo innesto è il centrocampista centrale classe 2005 Matteo Casaccia, proveniente dal Borgo Palidoro e con un passato che vanta anche qualche apparizione in Serie D tra le fila del Roma City.

Un pezzo importante perché concede all’allenatore qualche soluzione in più essendo Casaccia un under. Ai saluti invece l’esterno mancino Augusto Buonanno si è svincolato dal club di via delle Colonie. Intanto si è riaggregato pienamente al gruppo Giuseppe Tabarini. Il bomber è tornato a disposizione dopo sei mesi di stop a causa di un’operazione al ginocchio. Dopo circa due mesi di preparazione, Tabarini è tornato ad allenarsi insieme ai compagni ed è pronto per essere inserito nella lista gara di coloro che affronteranno stamani gli etruschi di Paolo Caputo.

Rimanendo alla gara di oggi, i santamarinellesi arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta di Campagnano che ha fatto innervosire parecchio l’ambiente. Oggi il confronto con i blugranata serve a riprendere quella continuità di risultati interrotta domenica scorsa che ha confinato Alessio Gallitano e compagni a metà della graduatoria dopo un bel percorso di recupero di posizioni fino a ottenere 12 punti. La compagine etrusca invece con 9 punti è sotto di tre lunghezze e sta cercando punti che le servono per salvarsi. Domenica scorsa, al Bonelli un episodio curioso che ha visto il Tarquinia protagonista involontario: infatti la gara contro il Canale Monterano è stata rinviata per l’infortunio occorso all’arbitro durante il riscaldamento pre-gara.