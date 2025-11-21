Completata la riqualificazione delle passerelle comunali sul ponte di via Punico a Santa Marinella • Terzo Binario News

È stata completata la riqualificazione delle passerelle comunali sul Ponte di Via Punico, un intervento di cruciale importanza non solo per la sicurezza, ma anche per l’accessibilità dell’area.

L’intervento ha riguardato un ripristino strutturale del solaio e l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche presenti, in linea con il Piano comunale.

Il Sindaco Pietro Tidei, sul posto insieme al Vicesindaco Andrea Amanati, Ass. Infrastrutture, Lavori Pubblici, Viabilità e alla Consigliera Caterina Frezza, ha dichiarato: “È stata completata la riqualificazione delle passerelle comunali sul Ponte di Via Punico, un intervento fondamentale per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Abbiamo rifatto il solaio in cemento armato, eliminato ogni barriera architettonica e realizzato due nuovi scivoli, uno su Via IV Novembre e l’altro su Via Rucellai.

Le nuove passerelle sono ora pienamente accessibili a tutti, a smentita di chi ha definito l’amministrazione comunale insensibile nei confronti delle persone con disabilità motoria. Stiamo portando avanti con i fatti il nostro lavoro per realizzare 40 milioni di euro di opere pubbliche, che miglioreranno totalmente la nostra città nel giro di un anno e mezzo.”

La messa in sicurezza del ponte è stata confermata dal Vicesindaco Amanati, che aveva precedentemente illustrato i dettagli operativi: “Siamo andati al ponte di via Punico, dove abbiamo fatto un ripristino strutturale del solaio, che era pericolante. Con l’occasione per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche abbiamo fatto due scivoli al posto delle scale che c’erano, uno su via Rucellai e uno su via IV Novembre, per consentire l’accesso anche a diversamente abili o comunque persone in carrozzina.”

L’intervento sul Ponte di Via Punico rientra in un piano più ampio di abbattimento delle barriere in tutta la città, che prevede anche lavori sui marciapiedi e un prossimo intervento al Monumento dei Caduti per l’installazione di pavimentazione e percorsi tattili per non vedenti entro la fine dell’anno.