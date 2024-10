Santa Marinella e Tolfa stoppate in trasferta • Terzo Binario News

I rossoblù sconfitti (con recriminazione) dal Grifone, collinari superati dal Salaria Vescovio

Continua l’andamento “a braccetto” di Tolfa e Santa Marinella, con i risultati in comune. Stavolta ci sono state due sconfitte esterne, con i rossoblù battuti a Villa Spada dal Grifone Gialloverde 4-3 mentre i collinari hanno ceduto 3-1 al Salaria Sport Village contro il Vescovio.

Nella settima giornata del girone A di Promozione, i santamarinellesi erano chiamati a dare continuità alla scia di tre vittorie e, nonostante il Grifone si sia dimostrato un undici all’altezza, stava per concretizzarsi una rimonta clamorosa.

Dopo due occasioni capitate a Cerroni, segnano i finanzieri con Sanzotta e la difesa sbanda fino a subire altre tre marcature da Santori e doppietta di Tozzi. Prima della fine del primo tempo, il centro di Simone Trincia.che poi ha trovato la doppietta. Proteste per un rigore non assegnato e punto del 4-3 ancora dell’attaccante rossoblù. Gli attacchi disperati hanno generato una situazione in cui Cerroni è caduto in area ma niente rigore neanche stavolta.

Mister Daniele Fracassa va giù duro contro la direzione di gara: «I rigori clamorosi non assegnati su Caforio e Cerroni hanno condizionato il risultato. La gara è stata vera, nella quale hanno pesato quei venti minuti di vuoto nel primo tempo. A contrario, abbiamo disputato un secondo tempo di altissimo livello, con una reazione orgogliosa che fa ben sperare. In questo campionato non sono ammessi errori, sebbene non manchi il tempo per tornare in corsa».

Al Salaria Sport Village invece il Tolfa ha avuto occasioni a raffica ma i tre punti se li è presi il Vescovio. Male la prima metà di gara, per ammissione dell’allenatore stesso, meglio la ripresa con diversi legni colpiti. Infatti la frazione si è chiusa 2-0 in favore dei romani, quindi il gol di Martinelli che ha dimezzato lo svantaggio e durante il recupero è arrivato il punto del 3-1 definitivo. Critico Roberto Macaluso: «Abbiamo subito due gol sciocchi, con poche occasioni. Nella ripresa è andata meglio ma ormai la partita era compromessa. Tuttavia ho riscontrato un passo indietro rispetto altre uscite, che ci costringe a rivedere l’obiettivo stagionale. Sebbene il salto di categoria non fosse i programma, ad oggi il vertice è lontano, quindi meglio pensare al presente e a quello che va fatto di gara in gara».

In classifica con 11 punti, il Santa Marinella è settimo in condominio con Pescatori Ostia e Rodolfo Morandi; il Tolfa, rimasto con 6 punti, è quintultimo.