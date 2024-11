Santa Marinella e Tolfa ancora a braccetto: vincono entrambi in trasferta • Terzo Binario News

I rossoblù corsari a Pomezia contro l’Indomita (4-2) mentre i collinari sbancano Civita Castellana (2-0)

Tolfa e Santa Marinella continuano a viaggiare in parallelo ma in questo caso significa aver ottenuto due successi esterni. I santamarinellesi hanno chiuso sul 4-2 a Pomezia contro l’Indomita mentre i collinari hanno superato per 2-0 lo Junior Football Club a Civita Castellana nella nona giornata del girone A di Promozione.

I rossoblù sono riusciti a fare bottino pieno, il che ha consentito loro una bella riduzione delle distanze in classifica. Infatti ora sono secondi a 17 punti in compagnia di Grifone Gialloverde e Pianoscarano, e a due lunghezze dalle battistrada Duepigrecoroma e Ostiantica.

Per questo mister Daniele Fracassa parla di «vittoria importante sull’Indomita Pomezia, in una gara molto difficile su di un campo ostico con una squadra molto organizzata. È stato un Santa Marinella concentrato, che aveva voglia di fare risultato per dare continuità ai successi perché una grande squadra vince anche in trasferta. In terra pontina c’è stata una bella prova corale, nella quale ho chiesto ai ragazzi la massima attenzione.

Sono stati concentrati in tutti i reparti. Sono soddisfatto di questo atteggiamento e questa settimana prepareremo al meglio la gara di domenica contro il Borgo Palidoro perché ancora brucia a tutti quanti l’eliminazione dalla Coppa Italia. Quindi bisogna continuare a testa bassa a lavorare, questa è la strada giusta». Per la cronaca sono andati in gol Peppe Tabarini, Alessandro Caforio autore del raddoppio («che si sta dimostrando veramente un’arma in più» ha sottolineato l’allenatore), poi rete di Simone Trincia e ancora Tabarini l’ha chiusa.

Il Tolfa ha consumato la sua vendetta sportiva (per l’eliminazione dalla Coppa Italia) andando a vincere a Civita Castellana, e lo fa a seguito di una prestazione convincente. Espulso il centravanti Gabriele Martinelli alla mezz’ora del primo tempo, è arrivata la doppietta di Edoardo Fagioli. Primo gol con palla rubata da Marco Bevilacqua, imbucata e bomba da 25 metri dell’ex Cerveteri. Il secondo, pochi minuti dopo, su passaggio di Valerio Marziantonio a sinistra, rientro sul destro e tiro a giro. «Ci serviva proprio vincere così – spiega mister Roberto Macaluso – avendo segnato dopo il doppio giallo a Martinelli e due reti annullate su tiri di Gianluca Nuti e dello stesso Fagioli. Ci siamo compattati rifilando ai civitonici un uno-due micidiale. L’ approccio è stato positivo a prescindere dal fondo di gioco in terra. Nella ripresa siamo rimasti più chiusi con una gran parata di Gianmarco De Clementi su punizione un’altra su di un e tiro deviato». Nel finale, rigore calciato a lato dai padroni di casa. «Manca il sostituto naturale di Martinelli e qualcuno si adatterà in quel ruolo. Intanto stiamo imparando che conta più la testa che i piedi» la conclusione di Macaluso. In graduatoria i biancorossi sono a quota 12 compiendo un salto che li porta sì al nono posto ma a solo -7 dalla vetta e con il riposo già osservato. Domenica prossima allo Scoponi arriverà la Totti School Longarina, che in classifica è terzultima con 8 punti.