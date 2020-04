Santa Fermina "causa" l'incidente diplomatico: niente Processione a mare - Terzo Binario News

La Curia voleva la cerimonia della Patrona di Civitavecchia “a porte chiuse”, la Guardia Costiera dice no

La speranza era che almeno potesse celebrarsi la cerimonia a mare “a porte chiuse”, ossia senza assembramenti né la folla che la caratterizza.

Invece la Direzione Marittima ha detto no, disattendendo la speranza maturata dal vescovo Marrucci. Questa la nota della Guardia Costiera:

“In merito alle notizie in onore dei festeggiamenti di Santa Fermina a Civitavecchia, il Comandante del porto, Vincenzo Leone, smentisce categoricamente che il sig. Prefetto di Roma abbia rilasciato alcuna autorizzazione all’effettuazione di cerimonie\manifestazioni in ambito portuale, anche alla luce del fatto che richieste in tal senso non erano state presentate.

La proposta di un eventuale lancio in mare della corona, da parte del Vescovo, era stata ipotizzata avvenire su una Motovedetta della Guardia Costiera, di dimensioni tali da garantire l’assoluto distanziamento fisico tra l’equipaggio e l’Autorità ecclesiastica, unica e sola deponente.

Il porto è attualmente “sigillato” e vi operano, in piena sicurezza, e nel rispetto delle norme anti-Covid, soltanto le Istituzioni e gli “addetti ai lavori”.

Utilizzare quindi il termine “mini Processione”, oltre che inopportuno, è apparso inutilmente fuorviante in un periodo nel quale tutti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative.

Il simbolico gesto del lancio della corona in mare, che è stato comunque rimandato ad altra occasione, era stato esclusivamente immaginato interpretando il sentimento e la devozione popolare, in particolar modo della gente di mare di Civitavecchia. Ieri alle 17.00, la Capitaneria di porto di Civitavecchia ha unicamente autorizzato che tutte le navi presenti in porto suonassero le sirene in onore della Santa Patrona.

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO – GUARDIA COSTIERA DI CIVITAVECCHIA