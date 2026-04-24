Santa Fermina 2026, come cambiano viabilità e tpl a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si comunica che, in occasione delle celebrazioni per la Santa Patrona “SANTA FERMINA”, che interesseranno varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:
- dalle ore 06:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2026, in:
VIA CITTÀ DI FIUME, entrambi i lati:
LUNGOPORTO GRAMSCI, entrambi i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume e l’inizio dell’aiuola di piazza Vittorio Emanuele (retro edificio PAM):
VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi:
VIA ALBERTO GUGLIELMOTTI, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele;
PIAZZA DEL CONSERVATORIO, entrambe le file di parcheggio a spina di pesce posti frontalmente all’Ortopedica Giuliani:
PIAZZALE DEGLI EROI, intera piazza:
LARGO MILITE IGNOTO, intera piazza:
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza:
VIALE GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Mafalda Molinari, compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno riservando quest’ultima area ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno percorrere la carreggiata interna alla stessa area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via G. Bruno con direzione Monte;
- dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2026, in:
CORSO MARCONI, lato mare
PIAZZA CALAMATTA, entrambi i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto fino a Porta Livorno, ad esclusione delle aree riservate alla Curia:
VIA XVI SETTEMBRE, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo:
VIA SANGALLO, entrambi i lati;
VIA LEONARDO, entrambi i lati;
PIAZZA REGINA MARGHERITA, entrambi i lati della carreggiata lato monte (tratto tra l’area denominata “la Palmetta” e la banca di Credito Cooperativo);
VIA RISORGIMENTO, entrambi i lati;
VIA CRISPI, lato monte del tratto compreso tra Via Buonarroti e Via A. Cialdi;
VIA CIALDI, entrambi i lati;
LARGO MAFALDA MOLINARI
CALATA LAURENTI entrambi i lati del tratto comunale;
LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati compresa l’area di carico e scarico merci presenti all’inizio dell’Area Pedonale
VIA BATTISTI, ambo i lati del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi.
3. Inoltre dalle ore 08:30 e fino cessate esigenze del giorno 28 aprile 2026 verranno adottare una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vi cittadine, al fine di garantire la riuscita dell’evento religioso in sicurezza.
Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.
Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.
Si suggerisce agli utenti che vorranno assistere all’evento, per la sosta del proprio veicolo, avranno la possibilità di utilizzare l’area di sosta comunale di libera fruizione, sita in V. Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria); raggiungibile secondo la direttrice di marcia:
- Via San Giovanni Bosco – Via Santa Fermina – Via Sofia de Filippi Mariani;
- Viale della Vittoria – Viale Garibaldi – Via Santa Fermina – Via Crispi – Via Vanvitelli – via Sofia de Filippi Mariani;
Si informa che le linee di trasporto pubblico subiranno delle modifiche che potranno essere consultate:
- Per la società COTRAL S.P.A. (trasporto extra urbano) sul sito www.cotral.it o in alternativa su App.Cotral;
Csp: Si avvisa tutta l’utenza del servizio Trasporto Pubblico Locale che il giorno 28/04/2026, in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona, a causa di interdizioni e deviazioni veicolari, come da ordinanza n.168 del 22/04/2026, le linee del servizio Urbano subiranno le seguenti modifiche:
- Linea 1 – partenza da Stazione FF.SS. e normale percorso fino a via terme di Traiano per poi proseguire su via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, Stazione.
- Linea 2 – spostamento capolinea in via Isonzo per poi proseguire per via Roma, viale Matteotti e normale percorso fino a via Braccianese Claudia per poi terminare a via Isonzo.
- Linea 4/5 – spostamento capolinea in via Isonzo per proseguire su via Braccianese Claudia con normale percorso fino a via Tarquinia e terminare in Via Isonzo.
- Linea 5 – spostamento capolinea in via Isonzo per proseguire su via Tarquinia e con normale percorso fino a via Tarquinia e terminare in Via Isonzo.
- Linea 6/7 – spostamento capolinea Stazione FF.SS., viale della vittoria per proseguire con normale percorso e terminale alla Stazione FF.SS.
- Linea Speciale Porto/Stazione fino alle ore 15:30 – Uscita da Varco Vespucci per proseguire su via Isonzo, via Roma, via Crispi, Via Santa Fermina, Stazione e ritorno su stesso percorso.
- Linea Speciale Porto/Stazione dalle ore 15:30 – Uscita da Varco Vespucci per proseguire su via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, Viale della Vittoria, Stazione e ritorno su stesso percorso.