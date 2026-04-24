Caregiver, mozione del PoloDem a Civitavecchia • Terzo Binario News

I Consiglieri comunali Mirko Mecozzi e Nora Costantini del Polo Democratico – Lista Grasso hanno presentato una mozione sul sostegno ai caregiver familiari e alla non autosufficienza, con l’obiettivo di portare all’attenzione del Consiglio comunale una realtà spesso silenziosa, ma fondamentale per la tenuta sociale della comunità.



“Il caregiver familiare è la persona che presta assistenza continuativa e gratuita a un congiunto non autosufficiente, svolgendo un ruolo essenziale nel sistema di welfare. Si tratta di un impegno gravoso, che coinvolge milioni di persone e incide profondamente sulla salute, sulla vita lavorativa e sulle condizioni economiche di chi se ne fa carico. Per questo riteniamo necessario un riconoscimento concreto e un impegno diretto da parte del Comune.”



“La tutela delle fragilità non può ricadere esclusivamente sulle famiglie: è indispensabile rafforzare il coordinamento tra servizi sociali, sanitari e terzo settore. Una comunità giusta si misura anche dalla capacità di sostenere chi assiste, spesso in solitudine, persone anziane, disabili o non autosufficienti.”



Nel merito, la mozione impegna Sindaco e Giunta ad attivare uno sportello unico per i caregiver familiari, quale punto di accesso integrato ai servizi e alle informazioni sui diritti. Prevede inoltre il potenziamento dei servizi di sollievo, il rafforzamento del coordinamento con la ASL e il terzo settore, l’attivazione di percorsi di supporto psicologico e formativo e la valutazione di misure di sostegno economico, compatibilmente con le risorse disponibili. È inoltre prevista una mappatura dei bisogni del territorio per programmare interventi mirati.



“Non è solo un atto amministrativo, ma una scelta di civiltà. Sostenere i caregiver significa difendere la dignità delle persone più fragili e riconoscere il valore di chi garantisce cura e assistenza ogni giorno, prevenendo isolamento e burnout.”



“Con questa mozione vogliamo dare un segnale chiaro: il Comune deve essere al fianco delle famiglie e delle persone non autosufficienti. Ci auguriamo che su un tema così rilevante si possa costruire una convergenza ampia e responsabile, nell’interesse dei cittadini più vulnerabili.”



