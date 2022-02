San Valentino, Tarquinia si trasforma nella città degli innamorati - Terzo Binario News

Tarquinia… in love: il 14 febbraio si avvicina e la città tirrenica si candida a diventare la meta più dolce e romantica per gli innamorati.

Merito anche della collaborazione tra i Divini Commercianti e WeTarquinia, che alle bellezze della storia, dell’architettura e della natura della città tirrenica si preparano ad aggiungere un tocco di dolce romanticismo.

E così, dal 12 al 14 febbraio, a Tarquinia sono in programma una serie di eventi e iniziative tutte dedicate agli innamorati. Le vetrine dei negozi in città si stanno già colorando dei toni dell’amore, mentre in quei giorni ristoranti e locali proporranno menu dedicati alle coppie.

Non solo: l’idea è quella di rendere le vie tarquiniesi veri e propri punti di ritrovo per gli innamorati. Per questo alcune panchine in giro per la città saranno personalizzate a tema San Valentino, divenendo scenari ideali per un selfie di coppia: chiunque vorrà postarlo sui propri social taggando la pagina dei Divini Commercianti di Tarquinia e identificando lo scatto con l’hashtag #TarquiniainLove parteciperà all’estrazione finale con l’opportunità di vincere una cena – naturalmente per due! – nei ristoranti della città.

