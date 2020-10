San Pietro: appicca il fuoco davanti all'edicola, in fiamme riviste e cartelli pubblicitari - Terzo Binario News

Sono state le immagini delle camere di videosorveglianza presenti in via San Pio X a permettere agli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, di individuare il responsabile di un incendio appiccato nello spazio antistante un’edicola in zona San Pietro, che ha coinvolto cartelli pubblicitari e riviste esposte .

A impedire l’ulteriore propagarsi delle fiamme all’interno della struttura è stato un passante, che ha spostato gli articoli esposti al fuoco e ha segnalato il fatto al Nue 112. Sono stati poi gli investigatori del commissariato a individuare il responsabile: un 38enne senza fissa dimora originario del Lussemburgo. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.