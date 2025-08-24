 Salvati due bimbi con i quad a Santa Marinella, con polemica • Terzo Binario News

Salvati due bimbi con i quad a Santa Marinella, con polemica

Ago 24, 2025 | Cronaca, Santa Marinella

salvataggio quad toscana santa marinella bangini pura vida (22)

Stamani salvati due bimbi in difficoltà nei pressi del Pura Vida a Santa Marinella a non sono mancate le polemiche.

Poiché si trovavano all’estremità opposta della baia, per agire tempestivamente i bagnini sono dovuti intervenire con il quad autorizzato dal Comune santamarinellese come mezzo di soccorso.

Nonostante l’intervento, alcuni proprietari delle ville antistanti la spiaggia hanno immediatamente chiamato i carabinieri e la Polizia Locale per protestare nei confronti del soccorso effettuato con l’ausilio dei mezzi a quattro ruote.

“Si tratta di qualcuno che non gradisce la nostra presenza – dicono bagnini – e che vorrebbe la spiaggia a proprio uso esclusivo , noncurante il servizio che prestiamo per consentire ai bagnanti di usufruire della spiaggia in sicurezza”.