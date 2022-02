Salute e medicina, il dottor Ghirga: "Buone notizie per il tumore ovarico" - Terzo Binario News

Il dottor Giovanni Ghirga ci tiene a rendere noto gli esiti di recenti studi che fanno ben sperare sul fronte tumori.

Buone notizie per il tumore ovarico. Il cancro ovarico ha una prognosi sfavorevole, principalmente perché di solito è in una fase avanzata nel momento in cui viene rilevato. Oggi il 90% delle persone con carcinoma mammario guarirà, mentre il 50% di quelle con carcinoma ovarico ha una prognosi sfavorevole entro cinque anni dalla diagnosi. La cura standard per il cancro ovarico, una combinazione di chirurgia e chemioterapia, è rimasta pressoché invariata dagli anni ’60.

Tuttavia, negli ultimi anni una nuova classe di farmaci ha iniziato a trasformare il trattamento del cancro ovarico.

Chiamati inibitori della poli (ADP-ribosio) della polimerasi – inibitori PARP – i farmaci agiscono bloccando gli enzimi coinvolti nei processi di riparazione del DNA su cui fanno affidamento le cellule tumorali mentre si moltiplicano.

“Gli inibitori PARP sono la storia rivoluzionaria per il cancro ovarico negli ultimi dieci anni”, afferma l’oncologa Daniela Matei della Northwestern University di Chicago, Illinois.

I risultati degli studi clinici negli ultimi tre anni hanno portato all’uso degli inibitori della PARP per curare le persone a cui è stata fatta una nuova diagnosi, piuttosto che essere usati solo dopo che altre terapie hanno fallito.

Finora due di questi inibitori sono stati approvati per l’uso di mantenimento di prima linea, con altri inibitori che aspettano dietro le quinte (i trattamenti di mantenimento sono quelli somministrati dopo la chemioterapia con l’obiettivo di prevenire o ritardare le recidive). Man mano che il loro numero cresce, anche le loro applicazioni potrebbero crescere.

Gli inibitori PARP sono stati sviluppati per combattere i tumori con mutazioni BRCA, le quali aumentano notevolmente il rischio di una persona di sviluppare il cancro al seno e alle ovaie.

Prove crescenti indicano benefici anche nelle persone senza queste mutazioni.

I ricercatori stanno cercando di sfruttare questi successi sviluppando inibitori PARP migliori, cercando sinergie con altri farmaci e migliorando le previsioni su chi ne trarrà beneficio.



S. Makin. Nature 600 , S36-S38 (2021)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-03714-w