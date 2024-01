Sagra del Carciofo a Ladispoli, ecco quando scadono le domande per gli operatori • Terzo Binario News

Si avvisano tutti gli operatori interessati che le domande di partecipazione alla 71ª Sagra del Carciofo Romanesco, che avrà luogo nei giorni 12-13-14 aprile 2024, dovranno essere trasmesse entro il giorno 31 gennaio 2024 secondo le modalità previste nell’avviso pubblico già pubblicato nella pagina web dedicata all’evento, presente nella homepage del sito istituzionale e visionabile al seguente link: https://www.comunediladispoli.it/sagra-del-carciofo…/sagra

Si coglie l’occasione per comunicare che nella suddetta sezione è stata, altresì, pubblicata la planimetria schematizzata dell’area della Sagra dedicata al commercio ambulante ricompresa tra Via Odescalchi e Via Ancona.

N.B.: Poiché si rende necessario accertare l’attuale stato delle aree disponibili ad ospitare i vari posteggi (nuovi passi carrabili, nuova viabilità, ecc…), la planimetria di cui trattasi potrà subire modifiche e/o integrazioni e, quindi, potrebbe essere necessaria una diversa, ma ininfluente, dislocazione del vecchio posteggio che verrà opportunamente comunicata all’interessato prima del rilascio della concessione di suolo pubblico.