Saggi di Danza a Cerveteri, manifestazione di interesse per l’utilizzo del palco in piazza Santa Maria • Terzo Binario News

Bando rivolto a scuole, compagnie locali e associazioni sportive con le richieste entro le 12 del 3 giugno, la Battafarano: “Le esibizioni delle realtà locali all’interno della rassegna Aspettando l’Estate”

Pubblicato l’avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per l’utilizzo del palco di Piazza Santa Maria, in occasione della rassegna “Aspettando l’Estate 2024”, da parte di associazioni sportive, compagnie locali e scuole di danza presenti sul territorio, nel periodo dal 24 giugno al 6 luglio 2024.

La rassegna, che si terrà dal 24 giugno al 6 luglio 2024, rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere la cultura locale e a sostenere le attività delle associazioni sportive, delle compagnie locali e delle scuole di danza del territorio. L’obiettivo è quello di garantire una gestione equa e trasparente degli spazi disponibili, promuovendo le eccellenze culturali del proprio territorio e favorendo, al contempo, una programmazione condivisa tra le diverse realtà partecipanti.

Il Vicesindaco ha dichiarato: “La cultura è il cuore pulsante della nostra comunità e rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Attraverso iniziative come ‘Aspettando l’Estate 2024’, ci impegniamo a valorizzare le ricchezze culturali e artistiche di Cerveteri, offrendo una location suggestiva, come Piazza Santa Maria, per esprimere e celebrare le diverse forme di espressione creative presenti sul territorio.”

“Inoltre, sostenere le attività delle associazioni sportive e delle scuole di danza locali è cruciale per promuovere uno stile di vita sano e attivo, nonché per favorire l’inclusione sociale e la formazione dei nostri giovani. Il palco di Piazza Santa Maria diventa così un luogo di incontro e di condivisione, dove la comunità può vivere esperienze culturali ed artistiche uniche, contribuendo al tessuto sociale e al benessere collettivo della nostra città.”

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 3 giugno 2024, seguendo le modalità indicate nell’avviso consultabile al seguente link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/saggi-di-danza-2024-manifestazione-di-interesse-allutilizzo-del-palco