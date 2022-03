Sabato riaprono i centri anziani di Fiumicino - Terzo Binario News

“Sono lieto di annunciare che sabato prossimo, 12 marzo, riapriranno i centri anziani, che avevamo chiuso a metà novembre con l’acuirsi dei contagi da covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Riapriranno tutti, ad eccezione di quello ad Aranova – prosegue – in quanto siamo in attesa dei macchinari per intervenire sul ricambio d’aria data la conformità del centro stesso. Sono già in cantiere invece gli interventi al Centro Catalani di Isola sacra, che può essere aperto la sera e i festivi durante il periodo dei lavori, e a Passoscuro, dove gli interventi possono essere realizzati con il centro in funzione”.