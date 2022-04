L’evento “Facciamo rete in palude” si terrà sabato, 23 aprile 2022, alle ore 10.00, con ritrovo presso l’agriturismo “Torre flavia” in via del beccaccino a Ladispoli.

Sarà l’occasione per festeggiare i 25 anni di palude e presentare gli ultimi lavori svolti grazie a un importante contributo della Città Metropolitana, per poi proseguire alle 11.30 in visita alla palude stessa.

Federico Ascani