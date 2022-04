Anno Zero Cerveteri alla Marcia della Pace di domenica 24 a Roma - Terzo Binario News

“La guerra va fermata perché le guerre vanno fermate e si fermeranno soltanto se noi smetteremo di alimentarle.”

Sono queste parole di Papa Francesco, il motivo principale della Marcia della Pace straordinaria di domenica 24 aprile.

Anno Zero, gruppo politico che a Cerveteri sosterrà la candidata Elena Gubetti alle prossime comunali, parteciperà alla manifestazione per unire la propria voce a quella dei tanti che sono sempre più convinti che la guerra sia una follia, una “malattia da curare”, come diceva Gino Strada.

In questo conflitto non c’è alcuna simmetria: c’è un esercito aggressore e un Paese aggredito, che si difende con le armi; la popolazione ucraina deve avere tutto il sostegno e la solidarietà internazionale, ma il compito più urgente oggi è quello di fermare la guerra.

Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini ad aderire all’invito lanciato dall’Assessora alla Cultura Federica Battafarano, per organizzare un pullman da Cerveteri.

La Marcia del 24 aprile è importante. Come dicono gli organizzatori del Tavolo della pace: “Dobbiamo evitare il peggio che deve ancora venire”.

Anno Zero