Rubano dalla cassetta delle offerte di San Giovanni in Laterano ma il prete li scopre: arrestata una coppia • Terzo Binario News

Hanno agito in coppia, nel cuore di uno dei luoghi simbolo del Giubileo, ma il loro piano è fallito grazie all’intuito di un sacerdote, che li ha sopresi mentre cercavano di sottrarre denaro da una della cassetta delle offerte.

Così un uomo e una donna sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e sono attualmente gravemente indiziati dei reati di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, sede di una delle quattro Porte Sante e meta quotidiana di centinaia di pellegrini.

Seguendo uno schema ben collaudato, mentre la giovane faceva da palo, il complice armeggiava vicino alla cassetta delle offerte, aiutandosi con uno spadino artigianale per estrarre le banconote lasciate dai fedeli.

A notarli è stato un sacerdote, custode della Basilica, che li ha sorpresi proprio nel momento in cui erano riusciti a prelevare una banconota di 20 euro. Le sue grida di aiuto non sono sfuggite agli agenti del Commissariato Esquilino, in servizio di vigilanza all’esterno del luogo sacro, che li hanno immediatamente intercettati mentre provavano a darsi alla fuga.

Nonostante abbiano cercato di opporre resistenza prima al custode e poi ai poliziotti, i due sono stati fermati in pochi istanti.

Entrambi sono stati arrestati perché gravemente indiziati dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, nelle aule di Piazzale Clodio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Si precisa, ad ogni modo, che per entrambi, in considerazione dell’attuale stato del procedimento, vige il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva con sentenza passata in giudicato.