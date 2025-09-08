Malattie renali, allo stadio Giannattasio di Ostia stand informativi e screening gratuiti • Terzo Binario News

Il 14 settembre una giornata dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce tra sport e cultura promossa da Federugby, Forum Trapianti Italia e ASL Roma 3

Domenica 14 Settembre sarà lo stadio Giannattasio di via Mar Arabico ad Ostia ad ospitare, dalle ore 9 alle ore 13, l’iniziativa “Sport e salute, passo dopo passo per la prevenzione delle malattie renali”, promossa dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) in collaborazione con il Forum Trapianti Italia e con la ASL Roma 3.

La giornata, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, viene organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini del territorio sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie renali che, spesso senza sintomi nelle fasi iniziali, interessano circa il 10% della popolazione. Nel corso dell’evento ci saranno momenti di informazione e prevenzione sanitaria (con screening nefrologici gratuiti ed esame delle urine), oltre alla possibilità di partecipare ad attività sportive e culturali in un contesto di condivisione e inclusione.

“Un’occasione importante per ribadire l’importanza della prevenzione di queste patologie così diffuse e promuovere la salute dei reni, offrendo a chi interviene la possibilità di effettuare screening gratuiti e avere maggiori informazioni su questa materia. Le malattie renali sono largamente diffuse e molto silenziose, tanto che spesso ci si accorge di soffrirne in una fase già avanzata. Effettuare con regolarità dei semplici esami può davvero aiutarci a prevenirle e in caso di diagnosi anche a curarle nel modo più adeguato. Cure e strumenti sono a nostra disposizione”, afferma Massimo Morosetti, Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Grassi di Ostia e Presidente della FIR.

Tra le iniziative in programma: l’Associazione Sports Land ASD, parte integrante del Forum Trapianti Italia, organizzerà una partita di sitting volley, occasione per conoscere da vicino uno sport inclusivo, accessibile e coinvolgente. La NEA Ostia Rugby darà vita a un minitorneo di rugby, pensato per avvicinare grandi e piccoli alla pratica sportiva. Sarà presente anche un campione del mondo di ciclismo trapiantato, che compirà un giro d’onore sulla pista dello Stadio Giannattasio, testimoniando in prima persona la forza dello sport nella ripartenza e nella vita dopo il trapianto. Oltre ai momenti di informazione e prevenzione sanitaria, sarà possibile partecipare gratuitamente anche ad una passeggiata turistica guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del patrimonio storico e ambientale del territorio.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito della Fondazione del Rene www.fondazioneitalianadelrene.org e per conoscere i servizi offerti dall’azienda romana per la cura delle malattie renali il sito della ASL Roma 3 www.aslroma3.it.