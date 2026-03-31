 Post carbone, Battilocchio-D'Attis: "Civitavecchia e Brindisi proseguono il loro percorso grazie al Governo" • Terzo Binario News

Post carbone, Battilocchio-D’Attis: “Civitavecchia e Brindisi proseguono il loro percorso grazie al Governo”

Mar 31, 2026 | Civitavecchia, Politica

centrale enel torre valdaliga nord civitavecchia

Il Governo, in fase di approvazione del ‘Decreto Bollette’, ha accolto un nostro ordine del giorno, che specifica meglio le azioni relative ai territori di Brindisi e Civitavecchia.

In particolare, viene confermato l’impegno del Governo a mantenere gli impianti di Brindisi e Civitavecchia in regime di riserva per garantire l’eventuale attivazione in casi eccezionali di emergenza nazionale legati alla sicurezza energetica, vista anche l’anti-economicità della produzione energetica da carbone.

Viene anche garantito l’impegno del governo a favorire la prosecuzione delle attività di riconversione e riqualificazione in corso per le aree interessate dalle due centrali, eventualmente valutando, nei limiti degli equilibri di finanza pubblica e della normativa europea, l’adozione di ulteriori strumenti normativi e risorse specifiche per i due territori interessati.

Infine, il Governo ha accolto l’impegno a monitorare il lavoro dei due comitati interministeriali e delle due strutture commissariali e soprattutto a favorire, con specifici sostegni, gli accordi di programma in corso di adozione grazie alla procedura prevista dalla cosiddetta “norma D’Attis-Battilocchio”.