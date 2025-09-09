“Festa di Halloween” del Rione Boccetta: fervono i preparativi, si cercano anche figuranti • Terzo Binario News

Per informazioni, adesioni o collaborazioni, contattare il numero 3801986567

Passata l’euforia e la grande festa della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino, dove ha trionfato in maniera straordinaria nella Gara della Pigiatura, il Rione Boccetta è già al lavoro per il prossimo appuntamento.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna la Festa di Halloween del Rione. I preparativi sono iniziati: zucche, fantasmi, scheletri e tutto ciò che possa far divertire bambini, ragazzi e famiglie nella notte “più spaventosa” dell’anno, quella di Halloween, che anche quest’anno è pronta a trasformare il Centro Storico di Cerveteri come davvero non lo avete mai visto.

Il Rione sta cercando figuranti e persone che vogliano collaborare alla festa in qualsiasi modo. Proprio come è nello spirito del Rione, più saranno le persone che aderiranno, maggiore sarà il divertimento, ancor più bella sarà la riuscita dell’evento. Per informazioni, adesioni o collaborazioni, contattare il numero 3801986567