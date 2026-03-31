 Si staccano le lamiere dallo scheletro della piscina di Santa Marinella, intervengono i pompieri • Terzo Binario News

Si staccano le lamiere dallo scheletro della piscina di Santa Marinella, intervengono i pompieri

Mar 31, 2026 | Cronaca, Santa Marinella, Vigili del Fuoco

ex piscina santa marinella vvf vigili fuoco pompieri autoscala 1

Giornata caratterizzata dalle proibitive condizioni metereologiche. I Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere ad innumerevoli chiamate di soccorso per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, insegne e intonaci che minacciavano il distacco probabilmente per il forte vento.

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Tra i tanti interventi spicca l’arrivo degli uomini della Bonifazi alla piscina comunale di Santa Marinella.

Il personale Vvf con l’equipaggio della 17A e ausilio dell’autoscala AS17 hanno provveduto a rimuovere pe porzioni di lamiere che costituivano la copertura del tetto della struttura.

Non si è registrato nessun ferito.