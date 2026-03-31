Si staccano le lamiere dallo scheletro della piscina di Santa Marinella, intervengono i pompieri • Terzo Binario News

Giornata caratterizzata dalle proibitive condizioni metereologiche. I Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere ad innumerevoli chiamate di soccorso per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, insegne e intonaci che minacciavano il distacco probabilmente per il forte vento.
Tra i tanti interventi spicca l’arrivo degli uomini della Bonifazi alla piscina comunale di Santa Marinella.
Il personale Vvf con l’equipaggio della 17A e ausilio dell’autoscala AS17 hanno provveduto a rimuovere pe porzioni di lamiere che costituivano la copertura del tetto della struttura.
Non si è registrato nessun ferito.