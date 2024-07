Rovescia i bidoni dell'immondizia e lancia bottiglie di vetro contro le auto • Terzo Binario News

Un 40enne moldavo, in forte stato di agitazione, ha creato il panico a Ciampino

Ha rovesciato i bidoni dell’immondizia, inoltre ha lanciato bottiglie di vetro contro le auto parcheggiate e quelle in transito, creando il panico tra i passanti. Protagonista un moldavo quarantenne, in forte stato di alterazione. L’episodio è avvenuto sabato 13 luglio in piazza della Pace, a Ciampino.

Sul posto i carabinieri e due motociclisti del nucleo radiomobile della Polizia Locale di Ciampino. Ne danno notizia i caschi bianchi: “Fermato l’uomo, che tra l’altro alternava a comportamenti violenti anche comportamenti autolesivi, è stato possibile consentire ai sanitari di prestargli le cure del caso e trasportarlo, per le condizioni psicologiche in cui versava, in codice rosso presso l’ospedale Policlinico Casilino”.