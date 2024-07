Rapina al supermercato: armato di pistola ripulisce le casse, poi la fuga in auto • Terzo Binario News

Armato di pistola – da capire se vera o meno – e con il volto coperto ha minacciato la cassiera. Poi ha ripulito le casse prima di fuggire a bordo di un’auto, in direzione Prenestina, dove ad attenderlo c’era un’altra persona. Rapina all’Eurospin in via Fosso dell’Osa. Il tutto è avvenuto intorno alle 20 di sabato 13 luglio.

Il bandito ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale che si trova in zona Villaggio Prenestino. Armato, si è diretto dalla dipendente. Dopo aver prelevato il contenuto di tre casse (il bottino è da quantificare) è fuggito a piedi, prima di salire su una vettura, all’interno della quale c’era un individuo. Nessuno è rimasto è ferito.

Sul posto la Polizia, che indaga. Al vaglio le immagini di videosorveglianza. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili.

c.b.