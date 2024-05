Roma più fragile tra clima impazzito, allagamenti e frane • Terzo Binario News

Il comune ha già avviato un piano da un miliardo di euro, servono interventi su reti fognarie e calditoie specie nei quartieri più a rischio

Allagamenti, bombe d’acqua, frane: sono i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano Roma quando è colpita da ondate di maltempo come quella dei giorni scorsi. Non tutta la città è ugualmente esposta al rischio di finire sott’acqua, anche se ovunque è necessaria la mitigazione dei problemi, per cui il comune ha elaborato una strategia da un miliardo di euro.

Pesa il cambiamento climatico, con il record di calore toccato nel 2023, ma anche quest’anno nei primi quattro mesi due gradi in più rispetto alla media degli ultimi anni. Un clima impazzito che favorisce fenomeni come le cosiddette bombe d’acqua. A Roma sono oltre 700 i punti interessati da frane, di cui 23 necessitano di interventi urgenti nel centro città, da viale Tiziano a Villa Glori.

Nel servizio di Filippo Pala, montaggio di Roberto Filippini, l’intervista a Marco Casini – Segretario generale autorità di bacino Appennino centrale.