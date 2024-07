"Rocca in Cantina", a Tolfa doppio pienone alla sagra lungo via Costa Alta • Terzo Binario News

Applausi per lo spettacolo in dialetto della Compagnia “Il Barsolo” e apprezzamento per le mostre artigianali e artistiche. In tanti alla visita guidata nel centro storico

di Cristiana Vallarino

Buon cibo, teatro, musica, artigianato e storia locale. Anche quest’anno gli ingredienti della ricetta di “Rocca in Cantina” hanno soddisfatto tutti i palati delle centinaia di persone che hanno frequentato uno degli scorci più belli del centro storico tolfetano. Una via, Costa Alta, che s’affaccia su un panorama incredibile.

Sono stati un successo i due giorni della sagra organizzata dal rione con il patrocino del Comune di Tolfa, Pro Loco, Università Agraria e Tolfa Città Slow. E se venerdì i tavoli si sono tutti riempiti, la sera dopo sono stati necessari doppi e addirittura tripli turni, complice pure il maxischermo con la partita, purtroppo sfortunata, dell’Italia.

Lumache, acquacotta, tagliere, cartoccio di fritti, frittelle di San Giuseppe, vino: tutti ottimi, serviti nelle varie cantine, le “Fraschette”, messe a disposizione dagli abitanti. Molti di loro, indossando la maglietta rossa d’ordinanza, coordinati dal presidente del Rione Valentina Vannicola, si sono impegnati fino a notte fonda per la perfetta organizzazione della festa.

L’edizione 2024 ha visto la collaborazione di tante realtà del paese collinare per offrire un cartellone di iniziative assortite, a cominciare con lo spettacolo della prima sera, ‘Na Cazzola tra No’. La Compagnia Teatrale Il Barsolo, grazie al direttore artistico Simona de Paolis e allo storico locale Giovanni Patroni, ha rappresentato “la cazzola”, ovvero stare in compagnia chiacchierando tra i vicoli.

E’ stato uno sciorinare di modi di dire, espressioni tipiche e anche monenti musicali tutti rigorosamente in dialetto tolfetano. Nella foto sotto, la Compagnia con la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessore Alessandro Tagliani che hanno cosnegnato alla De Paolis la targa per i 30 anni della filodrammatica tolfetana..

La collaborazione tra il Rione Rocca e l’archeologo Dott. Giordano Iacomelli, Direttore del Museo Civico di Tolfa ha prodotto la visita guidata tra le bellezze tolfetane (foto sotto).

Durante i due giorni di “Rocca in Cantina” sono inoltre state allestite esposizioni artistiche e artigianali rigorosamente tolfetane. Nella sede dell’Associazione Artiamo in piazza Bartoli si sono ammirati lavori realizzati nei corsi di cucito, di decorazione del vetro Tiffany e di pittura. Da ammirare i vari pezzi del “Capagno Tolfetano”, grazie all’Asp.La Rocca, confezionati nel corso per costruire ceste a mano come una volta, tenuto da Orlando Copponi ed Egidio Verdirosi.

La mattina del sabato è stata dedicata ai progetti per ragazzi e

bambini. Come il gioco interattivo ESCAPE CITY, confezionato dal poeta locale Luca Paradisi (foto sotto), che ha realizzato indovinelli ed enigmi. Poi ci sono stati LABORATORI PER BAMBINI curati dall’artista locale Simona Sestili.



Le Tortare hanno invece messo in mostra pezzi di cake design scenografico e altre creazioni country a tema fattoria. Dell’artigiano Roberto C. si sono potuti vedere orecchini, collane e bracciali, realizzati con pietre dure come diaspro, giada, agata, ametista, legno e metallo.

La colonna sonora della festa è stata suonata dagli 883 Tributo Band, il venerdì sera, mentre sabato tra una partita e l’altra si é esibita Agnese Morra ACOUSTIC.

Immancabile la lotteria con ben 49 premi in palio, donati da altrettante realtà commerciali locali. Qui sotto i numeri vincenti.

L’evento è stato sponsorizzato da Bar “La Rocca”, Ottava Goccia Country House, Casale dell’Acqua Bianca, Norcineria F.lli Orchi, Ristorante “La Loggetta”, Pizzeria 50 Special, MG Residence Tolfa, Agenzia Funebre Angelo Bonini, Bar Blue Moon Cafè, Conad City Tolfa, Gommista F.lli Spanò, Q8 Tolfa, Wine Bar Bianco&Rosso.

Il cartellone degli appuntamenti estivi a Tolfa continua, naturalmente. Questo weekend si ritorna al giardino della Villa Comunale. E’ la volta del Rione Sughera che propone la Sagra del Tartufo. il 5 e 6 luglio, mentre il 4 al Polo Culturale “Ciak si suona” vede protagonista la banda musicale “Giuseppe Verdi”.