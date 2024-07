A Tolfa giornata di meditazione e relax nella natura • Terzo Binario News

L’Ottava Goccia Country House è lieta di annunciare un evento speciale dedicato alla meditazione e al benessere, che si terrà il prossimo 6 luglio 2024.

Situata tra i suggestivi Monti della Tolfa, a soli 20 minuti dalla splendida spiaggia del Castello di Santa Severa e a 50 minuti da Roma, L’Ottava Goccia offre un ambiente ideale per una giornata di pace e rigenerazione.

L’Ottava Goccia: Un’Eco Oasi Culturale

L’Ottava Goccia è molto più di una semplice Country House in cui si fa ospitalità. “La nostra è un un’eco oasi culturale, un luogo dove la sostenibilità ambientale si sposa con la valorizzazione culturale – spiegano gli organizzatori. Immersi nella bellezza incontaminata dei Monti della Tolfa, ci impegniamo a proteggere e rispettare la natura che ci circonda. Utilizziamo pratiche ecologiche per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale e promuoviamo uno stile di vita in armonia con la natura”.

Programma della Giornata:

10:30 – Raduno e caffè di benvenuto

– Raduno e caffè di benvenuto 10:30 – 12:30 – Sessione di meditazione guidata dal maestro Roberto Trinca Durante questa pratica, i partecipanti esploreranno varie tecniche di meditazione, sia statiche che dinamiche. L’obiettivo è pulire e riattivare gli aspetti energetici dei nostri corpi sottili, favorendo uno stato profondo di rilassamento e consapevolezza.

– Sessione di meditazione guidata dal maestro Roberto Trinca 12:30 – 13:30 – Pratiche di centratura interiore Queste pratiche semplici ma efficaci aiutano a sviluppare un approccio consapevole verso se stessi, rafforzando la capacità di rimanere centrati e calmi anche nelle situazioni più sfidanti.

– Pratiche di centratura interiore 14:00 – Pic-nic tra gli ulivi La giornata si concluderà con un delizioso pic-nic vegetariano tra gli ulivi, offrendo un’opportunità per rilassarsi, condividere esperienze e godere della bellezza della natura circostante.

– Pic-nic tra gli ulivi

Prezzo: 35 euro, tutto compreso.

Luogo: L’Ottava Goccia, Strada provinciale 3/B, km 18.300, Tolfa (RM).

Perché Partecipare?

Questo evento offre un’occasione unica per allontanarsi dal caos della vita quotidiana e dai luoghi turistici affollati, trovando un luogo dove rigenerare il corpo e la mente. Gli ospiti possono godere di un’esperienza immersiva nella natura, con la possibilità di esplorare un ambiente ricco di storia e serenità. Lontani dal rumore e dallo stress delle città si può riscoprire la pace interiore e vivere un’esperienza che unisce benessere, cultura e sostenibilità.

Prenotazioni:

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3920526682 info@ottavagoccia.it