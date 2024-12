“Riscaldamenti scuole di Cerveteri: commissione convocata da Paolacci superflua, il Sindaco ha già chiarito in Aula” • Terzo Binario News

La nota congiunta delle componenti della Commissione Pubblica Istruzione Arianna Mensurati, Laura Mundula e Anna Mastrandrea

“La situazione legata ai riscaldamenti dei plessi scolastici del Marieni Bis in Via Consalvi e dell’Asilo Nido Gino Strada sono continuamente attenzionate e monitorate. In questi giorni, il nostro ufficio manutentivo ha fatto i doverosi sopralluoghi e il Sindaco Elena Gubetti, in apertura di consiglio comunale odierna, ha fornito all’aula e alla cittadinanza tutte le informazioni del caso.

Troviamo pertanto superflua e superata la commissione Pubblica Istruzione convocata per questo pomeriggio dal Presidente Gianluca Paolacci, che anche in questa circostanza non perde occasione per speculare e utilizzare i luoghi istituzionali per dei veri e propri show personali, più allarmistici che utili alla collettività. Una commissione che all’ordine del giorno prevedeva la discussione proprio di questo argomento: perché svolgerla ugualmente nonostante il Sindaco abbia chiarito ampiamente il tema? Sarebbe stato sufficiente che prima di convocare la commissione, il Consigliere Paolacci si fosse informato presso gli uffici, che come sempre sono disponibili a dare chiarimenti e delucidazioni su tutto ciò che riguarda il nostro territorio.

Sia chiaro, riteniamo inutile la commissione non perché non ne abbiamo voglia: lo dimostra il fatto che oggi siamo in Consiglio comunale per discutere dei punti importantissimi per la Città. La riteniamo superflua perché l’Amministrazione già sta mettendo in campo tutte le forze per la risoluzione del problema. Già prima che il Consigliere Paolacci convocasse la commissione. Ma questo, lui non lo dice e non lo dirà mai”.

A dichiararlo in maniera congiunta sono le componenti della Commissione Pubblica Istruzione, le Consigliere comunali Arianna Mensurati, Laura Mundula e Anna Mastrandrea.

“Vogliamo inoltre sottolineare – concludono le Consigliere comunali – che ogni commissione consiliare comporta una spesa per l’Ente. Riteniamo quindi che la commissione odierna, i cui punti sono stati già chiariti nella massima assise cittadina dal Sindaco, possa tranquillamente essere annullata”.