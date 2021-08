Rimossi 20 veicoli abbandonati a Fiumicino - Terzo Binario News

Prosegue l’operazione di rimozione dei veicoli in stato di abbandono su tutto il territorio comunale, iniziata a fine luglio.”

La Polizia Locale – spiega la Comandante Daniela Carola – ha rimosso già 20 veicoli: 15 autovetture, 1 autocarro e 4 motocicli, mentre 18 veicoli risultano rimossi dai proprietari a seguito delle diffide loro inoltrate.

Questo è un servizio che effettuiamo in collaborazione con la società Pissta, a costo zero per l’Amministrazione e per i cittadini, in quanto aggiuntivo al contratto in essere con la società per la pulizia delle strade dopo gli incidenti stradali. A questo ritmo le rimozioni dell’arretrato preventivate per il mese di ottobre termineranno invece a inizio settembre.

Da quando abbiamo iniziato il servizio sono pervenute moltissime segnalazioni di ulteriori veicoli in stato abbandono, che già risultavano censiti dalla Polizia locale. Terminato l’arretrato, contiamo di continuare le nuove rimozioni con il ritmo di un giorno a settimana”.