Rifiuti in strada a Roma, Gualtieri si scusa • Terzo Binario News

Rifiuti in strada a Roma, immondizia fuori da cassonetti: un’immagine, questa, che spesso viene segnalata dai cittadini. Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, ospite di Mezz’ora in più chiede scusa “alle romane e ai romani”.

Secondo il primo cittadino la gestione dei rifiuti della città è “in costante miglioramento. Tranquillo lo sarò solo quando avremo raggiunto l’obiettivo, ma stiamo sulla strada giusta”.

Poi aggiunge: “Il problema dei rifiuti sarà risolto sicuramente entro la fine del mio mandato, spero già col Giubileo”. E ancora: “C’è stata in alcune zone della città, e me ne scuso, una situazione critica perché, per esempio, l’azienda Ama ha scoperto delle irregolarità nel modo in cui si esternalizzava la manutenzione dei mezzi: si pagava troppo per fare cose che si potevano fare internamente. Quindi, l’azienda ha cambiato il processo, ha anche licenziato chi era responsabile di queste irregolarità. In un cambiamento di questa portata ci sono stati dei problemi questi giorni nella manutenzione dei mezzi, che quindi in alcuni quartieri non c’erano”.

Infine, una battuta sul termovalizzatore: “Il Pd è al mio fianco, mi sostiene, perché è un impianto fondamentale per Roma. È l’unica capitale che non ha un impianto di questo tipo, spendiamo soldi per mandare i rifiuti in altre discariche e termovalorizzatori in giro per l’Italia e l’Europa, una cosa scandalosa. Tra l’altro, con l’impianto avremo un modello super-green, arriveremo a discariche zero a Roma”.