Rifiuti a bordo strada sull'Aurelia vicino Cerveteri - Terzo Binario News

Segnalazione di un lettore sulla presenza di rifiuti a bordo strada sull’Aurelia.

“Sulla via Aurelia all’altezza del km 47 fino a Furbara ci sono discariche a cielo aperto con di ogni genere specialmente in prossimità di un distributore di benzina chiuso in zona Orsolini Orsolini in direzione Civitavecchia.

È tutta tratta sotto competenza del comune di Cerveteri e completamente lasciata in uno stato di abbandono. Gli argini sono colmi di rifiuti in ambedue le direzioni dell’Aurelia”

