Regionali, Pascucci in corsa con la "lista D'Amato" • Terzo Binario News

Si sta pensando a un progetto civico a sostegno del candidato del centrosinistra che succederà a Zingaretti, da decidere nome e simbolo

Alessio Pascucci corre per le Regionali con Alessio D’Amato. Niente ingresso nei partiti, ci sarà una “lista D’Amato”, con nome simbolo da decidere.

Ieri al cinema Moderno l’annuncio, dove sono intervenuti anche esponenti della politica cittadina di maggioranza, il che non sorprende, ma anche dell’opposizione. Il che potrebbe significare una trasversalità, un nome su cui convergere per dare una rappresentanza al territorio di Ladispoli e Cerveteri.

È a questi elettori a cui Pascucci si rivolge, sfruttando il periodo di permanenza in Città Metro dove la rete si è allargata ad altri comuni della Regione.

“Questo è il territorio dove ho iniziato a fare politica – ha detto il consigliere ladispolano – e sappiamo che il centrodestra parte favorito. Non ero convinto della candidatura a spingermi è stata la richiesta di rappresentanza che qui è un’assenza cronica. La Regione è un organismo importante perché legifera ecco perché esserci sarebbe un aiuto notevole”.

L’idea è quella di applicare il modello di Governo Civico che governa Cerveteri.

In campo nel centrosinistra ci sono pezzi da novanta come Marietta Tidei – forte nell’area di Civitavecchia – ed Emiliano Minnucci – che rappresenta il Lago di Bracciano: “Oltre a Michela Califano a Fiumicino – ha aggiunto Pascucci – ed è un bene che siano in corsa. Non vedo conflitti né sovrapposizioni perché loro sono legati ai partiti. Il problema semmai è chi si spaccia per civico e poi scappa in altre coalizioni”.