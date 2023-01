Regionali, Governo Civico: “Candidatura Pascucci garanzia per il territorio” • Terzo Binario News

La forza politica di maggioranza di Cerveteri promuove la candidatura alla Regione di Pascucci

“L’ufficialità della candidatura di Alessio Pascucci al Consiglio Regionale del Lazio alle elezioni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio è una notizia che apprendiamo con gioia, soddisfazione e grande orgoglio. La figura di Alessio Pascucci è sinonimo di competenza, capacità, conoscenza del territorio, della pubblica amministrazione. Come movimento politico di maggioranza di Cerveteri saremo chiaramente al suo fianco in questa nuova importante sfida. Per il nostro comprensorio sarebbe un avvenimento storico avere un rappresentante così diretto all’interno del Consiglio Regionale del Lazio. Ad Alessio, il nostro in bocca al lupo e il nostro sostegno”.

A dichiararlo è il Direttivo e il Gruppo Consiliare del movimento Governo Civico per Cerveteri, per la terza volta la forza di governo più votata alle elezioni comunali e che oggi in Consiglio comunale è rappresentata da 7 esponenti, oltre a due assessori e al Sindaco di Cerveteri.

“La candidatura alle elezioni regionali del Lazio di Alessio Pascucci rappresenta un’opportunità storica: per la prima volta il comprensorio di Cerveteri e Ladispoli, che insieme supera gli 80mila abitanti ha la reale e concreta opportunità di avere un proprio rappresentante diretto all’interno del Consiglio Regionale del Lazio. Un rappresentante che conosce il territorio e che in tante occasioni nel corso della sua storia politica e amministrativa ha dimostrato ampiamente di saper lavorare per il bene comune. Lo ha dimostrato da Sindaco di Cerveteri, unico nella storia ad essere eletto per due mandati consecutivi, da Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e oggi da Consigliere comunale di Ladispoli”.

“Chiaramente non possiamo che condivide totalmente la scelta di Pascucci di scendere in campo all’interno di una realtà come quella de I Verdi, una forza politica che più volte lo ha accompagnato nelle sue esperienze amministrative. Sinonimo di come abbia voluto mantenere forti le sue radici nel mondo dell’ambientalismo, dei diritti, della solidarietà, della giustizia sociale, valori su cui ha costruito la sua attività e carriera politica e da cui ancora oggi tutti noi ci sentiamo fortemente rappresentati. Siamo certi che anche in questa avventura elettorale, Alessio Pascucci saprà portare avanti tutti quei valori e principi che da sempre caratterizzano la sua persona e la sua attività”.