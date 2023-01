L'associazione "Insieme" a disposizione dei cittadini per migliorare la vita a Montalto e Pescia • Terzo Binario News

Cari cittadini,

passate le feste di Natale siamo ormai giunti al nuovo anno e dopo i primi mesi della nuova amministrazione in cui abbiamo visto aumentare le tasse e diminuire i servizi, vogliamo essere speranzosi che il 2023 porti ad una netta inversione di marcia

In primo luogo speriamo che riparta la ludoteca, servizio per il quale l’attuale sindaco e gli assessori che fino a maggio erano all’opposizione fecero mesi di campagna elettorale per la sua riapertura, ma da giugno 2022 ad oggi nulla è cambiato ed il servizio ancora non c’è. Evidentemente era solo un tema da campagna elettorale

Speriamo che possano ripartire i progetti sospesi a scuola come il “supporto allo studio e all’inclusione” e “l’english School”

Speriamo che venga riavviata la gara per la manutenzione pluriennale delle strade, sospesa a giugno e scomparsa nel nulla, così come il sevizio ordinario in questi mesi;

speriamo che vengano avviate le tante gare dei mutui e i finanziamenti presi dalla precedente amministrazione, per cui l’assessore Corniglia si è sempre dichiarato contrario per non indebitare l’ente, e per i quali ci sembra abbia cambiato idea una volta ottenuta la delega ai lavori pubblici;

speriamo che partano i lavori già affidati dalla precedente amministrazione in primavera come la riqualificazione del centro storico, la realizzazione dello skate park alla marina e i lavori di decoro a Pescia Romana;

così come speriamo che il servizio delle postazioni differenziate per le case enel e il centro storico possa funzionare una volta per tutte (anche qui, tanta campagna elettorale ma ad oggi con la nuova gestione politica nulla è cambiato;

Speriamo che lo sport riparta al meglio e vengano attivati gli aiuti alle associazioni come i contributi e il bonus giovani, e che vengano riproposte e finanziate manifestazioni importanti come il Memorial Vittorio Renzi e la Maratonina di Vulci, attualmente scomparsi dalla programmazione da giugno a dicembre 2022

Speriamo che vengano portate avanti le tante battaglie, anche legali, per il bene del territorio e facendo l’interesse del comune, con meno “privacy” legale e nel massimo della trasparenza ed informazione alla cittadinanza

Speriamo che si riprendano le tradizioni, come la sagra del melone, e che gli aggravi tributari a carico dei cittadini, ed in particolare ai danni di commercianti e agricoltori, vengano rivalutati a ribasso

Speriamo che tutti possano avere le stesse chances e che gli operatori del territorio vengano coinvolti al meglio nella programmazione turistica, nei lavori, nei servizi e nello sviluppo della città

Insomma speriamo in un anno migliore, con meno arroganza da parte di qualcuno e più fatti

Noi continueremo a vigilare, segnalare cosa non va e proporre iniziative per il bene della comunità.

Vogliamo continuare a farlo INSIEME a voi:

per questo siamo a disposizione con i nostri coordinatori o potete contattarci o mandarci segnalazioni via email a insiememontaltoepescia@gmail.com