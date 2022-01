Regali solidali: è boom di ordini online - Terzo Binario News

Che i regali solidali siano ormai diventati sempre più popolari non è certo un segreto e si tratta di un’ottima notizia. In moltissimi negli ultimi anni hanno scelto un regalo solidale al posto del classico oggetto, che a volte rischia di venire accantonato in un cassetto e di passare nel dimenticatoio.

D’altronde, i recenti avvenimenti ci hanno fatto comprendere quanto sia importante la solidarietà e quanto non si debba mai dare nulla per scontato. Scegliere un regalo solidale consente di fare del bene al prossimo, compiere un gesto nobile e di grande valore. Ecco perché questi sono doni sempre più gettonati ma anche apprezzati da chi li riceve.

La tendenza degli ultimi anni è però anche un’altra: quella di ordinare i regali solidali virtuali direttamente online. Si è verificato un vero e proprio boom di ordini all’interno dei portali e-commerce delle organizzazioni non governative che propongono doni solidali e la cosa non stupisce.

Ormai la maggior parte degli italiani preferisce fare shopping online piuttosto che recarsi in un negozio fisico. Quali sono però gli e-commerce che offrono la possibilità di ordinare i regali solidali online? Scopriamo insieme i più gettonati del momento.

Regali solidali: come funzionano?

Prima di andare a vedere le organizzazioni che propongono i regali solidali online vale la pena capire di cosa si tratta nello specifico. Non parliamo infatti di doni veri e propri, di oggetti concreti da consegnare al festeggiato ma di un qualcosa di più simbolico. Quando scegliamo un regalo solidale virtuale, non facciamo altro che sostenere un progetto e fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Scegliamo di compiere un gesto di beneficenza solidarietà per conto di qualcun altro, al quale possiamo consegnare una cartolina che attesta il grande valore del regalo.

Al giorno d’oggi molte le organizzazioni umanitarie più famose propongono varie opzioni da questo punto di vista: ognuno è dunque libero di sostenere la causa che gli sta più a cuore e scegliere un regalo che sia in linea con il proprio budget ma anche con le proprie passioni.

Dove ordinare i regali solidali online oggi

Al giorno d’oggi, un’organizzazione non governativa che permette di ordinare diversi regali solidali direttamente online ricevendo una cartolina digitale oppure cartacea da consegnare al festeggiato è Save the Children. Parliamo di un’organizzazione che non necessita di grandi presentazioni, impegnata ormai da oltre un secolo sul fronte umanitario per fornire aiuti concreti ai bambini meno fortunati sia in Italia che nel mondo. Sul sito di Save the Children è possibile ordinare direttamente online il regalo solidale che si preferisce e c’è una varietà di scelta davvero molto ampia.

Probabilmente è anche per questo motivo che in moltissimi preferiscono i regali solidali di questa organizzazione: si possono ordinare in poco tempo con un semplice click e se ne trovano di tutti i tipi. Va detto poi che a differenza di altre realtà Save the Children vanta una storia di successi davvero significativa: si tratta insomma di una organizzazione estremamente seria, trasparente ed onesta. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare, che spinge in molti a sceglierla.