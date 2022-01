Tornei poker 2022: il punto sulle tappe invernali - Terzo Binario News

Il poker è certamente uno dei giochi di carte più popolari. Ciò che rende diverso il poker da molti altri giochi è il fatto che la fortuna e il caso non ricoprano un ruolo centrale, conta anche l’abilità del giocatore, la capacità di fare calcoli e di capire quali sono le sue reali possibilità di successo ad ogni mano. Non è certamente un caso se, per giocare a poker, in particolar modo a quello sportivo, siano richieste anche esperienza e strategia. Vale per tutte le varianti.

In ogni caso, il poker sportivo ha ottenuto un rapido sviluppo negli ultimi anni, con un crescente numero di giocatori e soprattutto un maggior numero di eventi, nazionali e internazionali, riservati a professionisti e aspiranti tali.

I pokeristi di professione sono spesso delle vere e proprie star nel mondo delle sale da gioco. Si possono trovare informazioni su di loro e sui tornei cui partecipano anche sulle piattaforme dei giochi di carte online, che mettono a disposizione anche una guida sul bonus poker senza deposito, la quale consente agli utenti iscritti di comprendere come provare a giocare anche senza esborso economico in modo totalmente sicuro. Oggi vi presenteremo le tappe invernali più interessanti dei tornei di poker del 2022.

Ipo Mendrisio

Partiamo dall’Ipo (Italian Poker Open) di Mendisio. Il main event avrà ben tre flight d’iscrizione: il 26 gennaio con il Day1A, il giorno dopo con il Day1B e il 28 gennaio con il Day1C. Quest’ultimo non prevede alcuna possibilità di re-entry, l’ultima registrazione al main event è prevista per il termine dell’ottavo livello di ogni Day1.

EPM Euro Poker Million

Tra gli eventi in programma più interessanti di quest’inverno c’è poi sicuramente l’EPM, ovvero l’Euro Poker Million. Il torneo andrà in scena dal 31 gennaio al 7 febbraio e si svolgerà in Repubblica Ceca. Fino a sabato 5 febbraio sono previsti ben 9 flight, mentre lo stack di partenza per ciascun partecipante sarà di 60.000 gettoni. Il buy-in, invece, sarà di 445+45 euro. Il DAY 2 si svolgerà domenica 6 febbraio dalle ore 14:00, mentre l’atto conclusivo del torneo è previsto per lunedì 7 gennaio. Quest’ultima giornata sarà caratterizzata da livelli di 60 minuti.

Gridpoker Tour

Altro evento è il Gridpoker Tour. Il torneo andrà in scena dal 3 al 6 febbraio e si terrà in Slovenia, più precisamente al Perla di Nova Gorica. Il main event, come già detto, inizierà il 3 febbraio con un prezzo a dir poco speciale di 200 euro, mentre sabato 5 febbraio il buy-in salirà a 300 euro. Domenica 6 febbraio, se tutto andrà come previsto, si concluderà il torneo con il tavolo finale e con la consegna dei premi più appetitosi ed importanti.

Remdia Deep

Torniamo al Perla di Nova Gorica per il REMIDA DEEP. Il torneo, con ben 200 mila euro garantiti, torna in azione dal 15 al 21 febbraio. Tra martedì 15 e sabato 19 febbraio ci sono ben sei flight assicurati, mentre un doppio Day 2 ci porterà direttamente al FINAL DAY, previsto per lunedì 21 febbraio.

Tana delle Tigri

Il poker live non si ferma al Perla di Nova Gorica, i primi giorni di marzo, precisamente dal 3 al 6, è previsto il noto Tana delle Tigri della CDS Events. Il main event prevede un buy-in di 400 euro e una struttura esclusivamente e dichiaratamente freezeout. Ad oggi, si tratta di un evento più unico che raro nel mondo del poker. Lo stack di partenza sarà lo stesso per tutti, ovvero pari a 30.000 gettoni.