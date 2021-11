Recuperate due volpette ferite a Civitavecchia - Terzo Binario News

Intervento del Nogra, Emergenze Pelose e del vet Gianmarco Timidei

“Questa mattina le guardie Zoofile NOGRA hanno prelevato e trasportato verso il CRFS Lipu di Roma due volpi recuperate nella giornata di ieri ferite.

Ringraziamo il veterinario Gian Marco Timidei per essersi occupato della prima volpe ed effettuato primo intervento per stabilizzarla.

Ringraziamo Alessia Colle e Mara Tombolelli, di Emergenze Pelose, per aver recuperato la seconda volpe, ringraziamo la volontaria Lipu, che da Roma ha preso in consegna le volpi a Ladispoli, per portarle al CRFS Lipu di Roma”.