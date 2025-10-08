Rapine in strada al Nomentano, due arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

Notte movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli che in poche ore hanno arrestato in flagranza di reato due persone, gravemente indiziate di rapina aggravata.

Nel quartiere Nomentano, in Largo Guido Mazzoni, un 18enne cittadino tunisino ha aggredito con calci e pugni un ragazzo di Iglesias, minacciandolo poi di morte con un coccio di bottiglia per costringerlo a consegnargli lo zaino che portava in spalle.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana che hanno bloccato l’uomo, arrestandolo in flagranza e accompagnandolo in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, in via Michele di Lando, un 49enne romano ha minacciato e ferito al volto con un fendente un cittadino albanese di 47 anni, nel tentativo di farsi consegnare il denaro che aveva con sé.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia. L’uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove i medici gli hanno diagnosticato 5 giorni di prognosi. L’indiziato, invece, che si sarebbe procurato autonomamente alcune ferite, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Nancy e a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, è stato arrestato e accompagnato in caserma per il successivo rito direttissimo.