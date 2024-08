Rapinato allo sportello Atm delle Poste dopo aver prelevato 400 euro • Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri un 36enne cileno; il Tribunale di Roma ha disposto l’obbligo di presentazione in caserma

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno arrestato un 36enne cileno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di rapina. Lo scorso pomeriggio, all’altezza del piazzale delle Poste ad Ostia, un 20enne del posto aveva appena prelevato dallo sportello Atm dell’ufficio postale la somma contante di 400 euro quando è stato avvicinato alle spalle da un uomo che, dopo avergli puntato un oggetto acuminato al fianco, lo minacciava e si faceva consegnare il denaro per poi darsi alla fuga.

La vittima ha iniziato a inseguire l’uomo e, notata una pattuglia dei Carabinieri in transito, li ha allertati permettendo ai militari di bloccarlo. L’indagato è stato arrestato e la refurtiva recuperata e riconsegnata al giovane. L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per il 36enne l’obbligo di presentazione in caserma.