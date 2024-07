Il Poggiarello vince il 34^ Torneo dei Butteri di Tolfa • Terzo Binario News

Piace l’edizione in notturna, arricchita dalle esibizioni degli sbandieratori e degli artisti equestri

di Cristiana Vallarino

Domenica al polo La Nocchia, sulla Santa Severa Tolfa, il Poggiarello si è aggiudicato il 34^ Torneo dei Butteri.

Il rione – grazie a Stefano Olivetti, Luca Corrado e Giulia Caparbi – si è ripreso il Drappo che, dopo cinque anni di predominio assoluto, aveva ceduto nell’edizione scorsa a la Sughera, stavolta piazzatasi terza. Mentre i Cappuccini si sono guadagnati il secondo posto. La classifica ha visto poi Casalaccio, Rocca, Lizzera e II Battaglione.

La manifestazione di quest’anno è stata caratterizzata da una serie di novità, a partire dall’orario di inizio della gara, alle 18, più tardi delle scorse edizioni. Il che ha portato l’ultima prova – la presa del vitello, dopo gli anelli e il cappello – , a venire disputata in notturna. Nell’attesa ci sono state le esibizioni degli artisti equestri, molto apprezzate dal pubblico che ha potuto anche approfittare di un paio di stand di street food.

Stanchi ma soddisfatti i rappresentanti della Pro Loco. Questo il commento di Mauro Testa: “Un lavoro straordinario per un torneo straordinario”, mentre la vice presidente Angela Ceccarelli, su Fb, citando dei versi di Jaures per cui “la tradizione non consiste nel mantenere le ceneri ma nel mantenere viva la fiamma” ha ribadito “noi Pro Loco quest’anno abbiamo lavorato proprio a questo a mantenere vivo il nostro amato torneo”.

“Numeroso il pubblico presente, circa 500 persone – ha aggiunto il presidente Pro Loco, Felice Tidei -. Bellissima la performance della squadra di sbandieratori che avevano aperta anche la sfilata del 27. Il cavaliere che ha effettuate le migliori prestazioni è stato Stefano Olivetti che ha fatto vincere la squadra del rione Poggiarello. Applauditissimo lo show delle amazzoni e dei cavalieri sia locali, come Stefano Della Corte, che stranieri. Uno per tutti lo spagnolo che ha fatto eseguire al proprio cavallo tutti i passi possibili, di lato, avanti, indietro, giravolte di vario tipo”.

Parola di apprezzamento dalla sindaca Stefania Bentivoglio: “Il Torneo dei butteri ieri si è dato una veste nuova, ha sperimentato questa formula che gli ha dato una sfumatura attraente, è stato bello vedere sfidarsi 7 rioni, quindi 21 cavalli e cavalieri. E’ stato bello vedere tra il pubblico Lorenzo Apriletti che è uno dei butteri storici, e che ha partecipato a tutta la serata. Un grazie a tutti quanti, a partire dallo speaker e soprattutto alla Pro Loco”.

Nella foto sotto col Drappo, firmato da Silvia Di Silvestro, il presidente del rione Franco Smacchia, con Marcello Smacchia e Davide Biferali.

Questa la classica con i tempi: Poggiarello 234,79; Cappuccini 276,01; Sughera 300,47; Casalaccio 310,38; Rocca 324,10; Lizzera 325,74; Battaglione 445,20.