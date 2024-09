Rapina di cellulare e 30 euro, arrestati quattro senegalesi al Pigneto • Terzo Binario News

Costante l’impegno della Polizia di Stato al contrasto dei reati predatori.

I poliziotti del Commissariato Porta Maggiore, unitamente ai colleghi dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo, hanno arrestato 4 uomini che, in concorso, hanno rapinato una persona.

Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza del Pigneto per la segnalazione di una rissa in strada. Giunti sul posto, hanno trovato un uomo che si dimenava vistosamente in strada attirando la loro attenzione; appena lo hanno raggiunto gli ha raccontato di essere stato vittima di rapina da parte di altri 4 uomini che, dopo averlo colpito con calci e pugni lo hanno rapinato del telefono cellulare e 30 euro.

Gli investigatori, grazie alle descrizioni della vittima e alle indicazioni fornite sulla via di fuga dei rapinatori, sono riusciti a rintracciarli nelle immediate vicinanze del luogo in cui avevano commesso il reato e li hanno bloccati trovandoli in possesso della refurtiva, asportata poco prima.

I quattro, senegalesi trai i 27 e i 38 anni, sono stati tratto in arresto perché gravemente indiziati del reato di rapina.

I poliziotti del VI Distretto Casilino, invece, hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il 7 agosto scorso, ad una 69enne condannata a 2 anni di reclusione per il reato di rapina.

Un altro provvedimento per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, è stato notificato dagli investigatori del Commissariato Ponte Milvio ad un 45enne italiano. Lo stesso dovrà scontare una pena di 5 anni e 1 mese di reclusione per il reato di rapina.