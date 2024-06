Rapina all'ufficio postale: bottino da 45mila euro in banconote più monete e francobolli • Terzo Binario News

Il volto coperto dalla mascherina, armati di pistole (da capire se vere o meno), si sono fatti scudo con un anziano. Dopo essersi fatti aprire la cassaforte, sono scappati con il bottino (45mila euro in banconote), più francobolli e monete, È avvenuto alle 8 di stamani all’ufficio postale di via Sant’Agatone Papa.

I due banditi – uno che indossava una divisa di un noto supermercato, l’altro felpa grigia e pantaloni grigi – sono entrati in azione. Dopo essersi fatti spazio con un anziano che si trovava lì, hanno detto alle operatrici di aprire la cassaforte. In quei momenti concitati, hanno mostrato le pistole, minacciando che avrebbero fatto fuoco se non avessero seguito le loro indicazioni.

Sul posto la Polizia e il personale della Scientifica.