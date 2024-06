Sorprese stradali: dall'ubriaco in scooter all'automobilista che guida senza aver mai conseguito la patente • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Eur impegnati nei controlli alla circolazione stradale hanno intimato l’alt ad uno scooter condotto da cittadino egiziano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida del mezzo in stato di ebrezza e pertanto è stato denunciato.

Subito dopo, invece, un altro automobilista è stato sorpreso alla guida, senza aver mai conseguito la patente di guida, di un’auto sprovvista della prevista copertura assicurativa e pertanto è stato sanzionato ai sensi del Codice della strada.

I Carabinieri hanno infine ispezionato e sanzionato per un importo di quasi 1.800 euro, il titolare di un’attività commerciale di via Ostiense, per la mancata formazione dei lavoratori. Complessivamente i Carabinieri nel corso delle verifiche hanno identificato 160 persone, controllato 60 veicoli e ispezionato due attività commerciali.